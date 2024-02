O maquiavélico MPLA contra o mártir Jonas Savimbi

Neste décimo episódio, António Rodrigues e Elísio Macamo entrevistam o jornalista Xavier de Figueiredo sobre o livro que acaba de publicar em Portugal, pela editora Guerra e Paz, sobre o líder político angolano que fundou a UNITA: "Savimbi, um homem no seu martírio".

Também conversam sobre o conflito no Leste da República Democrática do Congo e o papel desestabilizador do Ruanda no país vizinho e o seu papel na luta contra o terrorismo em Moçambique. Alem disso, conversam sobre a crise política no Senegal e como os protestos de rua e o Conselho Constitucional reverteram a decisão do Presidente Macky Sall de adiar as eleições.

