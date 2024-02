Morreu Ewen MacIntosh, o Big Keith de The Office

Não era o protagonista, não era uma das personagens com mais tempo de ecrã, mas a sua postura pachorrenta, entediada com o enfado daquele quotidiano no escritório, que temperava com um humor deadpan certeiro, tornou-o um dos favoritos da versão original de The Office. Ewen MacIntosh, que interpretava na série britânica idealizada por Ricky Gervais e Stephen Merchant o contabilista Keith Bishop, morreu aos 50 anos, anunciou esta quarta-feira a sua agência, a Just Right Management.

“Anunciamos com grande tristeza o falecimento em paz do nosso querido génio da comédia Ewen MacIntosh. A sua família agradece a todos os que o apoiaram, em especial ao lar Willow Green. Em breve, haverá uma cremação privada para a família e amigos próximos e uma homenagem no final do ano", escreveu a Just Right Management em comunicado.

Nascido no dia de Natal de 1973 em Merionethshire, no País de Gales, Ewen MacIntosh estudou Linguística na Universidade de Edimburgo, período no qual começou a envolver-se nas artes dramáticas, integrando o companhia de teatro universitária, com particular interesse na comédia: fez parte dos Improverts, grupo de humoristas que actua de forma maioritariamente improvisada.

Será recordado, fundamentalmente, pelo papel de Keith Bishop, que desempenhou nas duas temporadas de The Office, exibidas entre 2001 e 2002, e nos dois episódios especiais de Natal de 2003.

Ricky Gervais, que além de guionista e realizador de The Office, interpretava na série David Brent, o gerente da filial em Slough de uma grande empresa de comércio de papel, a Wernham Hogg, lamentou a morte do actor com uma publicação na rede social X: “Notícia extremamente triste. Morreu o muito engraçado e muito encantador Ewen MacIntosh, conhecido por muitos como o Big Keith de The Office. Absolutamente como nenhum outro”.

Também Stephen Merchant prestou a homenagem a Ewen MacIntosh. Num post na sua conta de Instagram, em que descreve o actor como "um homem adorável e singularmente engraçado", recorda o momento em que, em The Office, lhe foi pedido que improvisasse uma mensagem telefónica para o atendedor de chamadas da empresa. “Foi tão hilariante que começámos a escrever mais e mais diálogos para ele. Rapidamente roubou todas as cenas em que entrava. Um actor único. Uma perda trágica”.

A personagem de Keith Bishop, que após The Office se reuniria novamente a Ricky Gervais numa curta participação num episódio da última temporada de After Life, em 2022, participou também em séries britânicas como Miranda e Little Britain.