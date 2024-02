Protesto de agricultores espanhóis leva centenas de tractores a Madrid

Comboios de tractores interromperam o trânsito na capital espanhola nesta quarta-feira, 21 de Fevereiro, enquanto os agricultores, em protesto contra o que consideram ser a burocracia excessiva e as ajudas estatais insuficientes, se reuniram no centro de Madrid para marchar em direcção ao Ministério da Agricultura.

Há semanas que os agricultores protestam em toda a Europa, mais recentemente na Polónia, na Grécia e na República Checa. Todos eles exigem menos burocracia ligada à Política Agrícola Comum da União Europeia e um afrouxamento das regras ambientais do bloco europeu.

Enquanto esperavam que cinco colunas de tractores chegassem ao ponto de encontro na Praça da Independência, os manifestantes com coletes amarelos acenavam com bandeiras espanholas, regionais e sindicais e tocavam sinos de vaca, ao mesmo tempo que ouviam música em altifalantes. O tráfego em torno do monumento Puerta de Alcalá foi interrompido, com vários autocarros incapazes de prosseguir as suas rotas devido à enchente de agricultores nas ruas.

Após a chegada dos tractores, houve confrontos com a polícia quando os agricultores tentaram marchar ao longo da rua Alcalá, um percurso diferente do inicialmente previsto. Os agentes da polícia de choque mantiveram a linha, bloqueando o avanço dos manifestantes, mesmo quando alguns tractores se aproximaram. Alguns manifestantes mostraram-se agressivos com uma equipa de televisão do canal La Sexta, tendo um homem batido repetidamente na câmara.

Um agricultor caminhava com uma grande vaca branca e castanha, enquanto outro conduzia uma carroça puxada por dois bois que transportavam pilhas de notas falsas de 500 euros. Lucia Risueno, 52 anos, proprietária de uma vinha na região de Castille-La Mancha, afirmou que as autoridades não ajudaram o sector e apelou a preços mais justos. "Tenho as mesmas despesas, mas ganho metade do que ganho, por isso não podemos continuar assim", disse ela à Reuters, acrescentando que o protesto continuará até que o governo implemente medidas fortes para ajudar os agricultores.

Adolfo Albaladejo, 54 anos, disse que estava a lutar para que a agricultura não desaparecesse do seu país. "O campo espanhol quer proteccionismo. Queremos proteger os nossos produtos e ser competitivos", afirmou.

Reportagem de Catarina Demony, Guillermo Martinez, Antoine Demaison, Nacho Doce, Violeta Santos e Marco Trujillo; redacção de David Latona; edição de Alex Richardson e Tomasz Janowski