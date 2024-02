Chuva deixa Peshawar debaixo de água: mortos, feridos e cortes de eletricidade

Chuvas fortes assolaram a cidade Peshawar, no Paquistão, durante 24 horas ininterruptas, terão causado, pelo menos quatro mortes e vários feridos, provocando ainda cortes de energia eléctrica, inundações nas estradas e perturbações no trânsito esta segunda-feira.

Além da chuv, o Paquistão está é também a ser atingido pelo frio existindo relatos de muitos turistas retidos retido na sequência de uma forte queda de neve em destinos populares como Galyat, Nathia Gali, Dunga Gali, Thandiani e Ayubiya.

As planícies e as regiões superiores de Khyber Pakhtunkhwa enfrentaram as consequências da queda contínua de neve e das chuvas pelo segundo dia consecutivo. Com a persistência do mau tempo, um total de trezentos e seis alimentadores dispararam em diferentes zonas, deixando a maioria das regiões sem electricidade durante mais de catorze horas. As chuvas inundaram as zonas baixas de Peshawar, da capital da província.

A acumulação de água nas principais auto-estradas de Peshawar causou graves problemas aos passageiros, tendo a principal zona comercial de Peshawar, a University Road, parecido um cenário de inundação. Apesar da cessação das chuvas, o tráfego permaneceu bloqueado durante horas.

A água inundou a Grand Trunk Road, a Kohat Road, a Warsak Road, a University Road e outras estradas principais devido a um débil sistema de drenagem. O serviço de ligação do Bus Rapid Transit na estrada de Kohat foi suspenso quando a água da chuva inundou a estrada.

Os comerciantes também se queixam dos danos causados pelas inundações. Os representantes dos comerciantes afirmaram que tinham solicitado ao governo e ao Banco Asiático de Desenvolvimento que indemnizassem os comerciantes pelos seus prejuízos, mas que ninguém tinha dado ouvidos aos seus pedidos.

Os comerciantes criticaram a Peshawar Electric Supply Company e a Water and Sanitation Services Company Peshawar pelo seu fraco desempenho. Afirmaram que a chuva de dois dias expôs o mau desempenho destas empresas. O departamento meteorológico prevê a continuação da chuva nas planícies de Khyber Pakhtunkhwa e a queda de neve nos distritos superiores durante as próximas 24 horas.

Em Murree, os ventos fortes provocaram a queda dos telhados de numerosas casas. Os estragos estenderam-se às infra-estruturas eléctricas, uma vez que vários alimentadores dispararam, levando à suspensão do fornecimento de electricidade na maioria das zonas. A chuva contínua aumentou o risco de deslizamentos de terras nas regiões afectadas. As autoridades do distrito de Murree, juntamente com as instituições competentes, foram postas em alerta máximo.