2015 é ano de Barca Velha. Vinho icónico chegará ao mercado em Junho

O Barca-Velha está entre os grandes vinhos de Portugal e está no top das nossas produções mais reputadas lá fora. Expoente máximo da excelência dos vinhos do Douro, há nove anos que a Sogrape não lançava uma colheita da referência icónica da sua Casa Ferreirinha.

O Barca-Velha 2015, a 21.ª colheita de um vinho que nasceu em 1952, chegará ao mercado em Junho. O produtor ainda não comunicou o valor a que será colocado à venda, nem como, mas o último Barca Velha no mercado, de 2011, custa agora cerca de 900 euros em garrafeiras de referência, como a Garrafeira Nacional, por exemplo, sendo certo que na altura em que foi lançado custava um pouco menos.

A declaração do vinho com origem na Quinta da Leda, na sub-região do Douro Superior, obedece a uma exigência ímpar e decorre de "uma decisão enológica que na Sogrape se recebe com um misto de celebração e responsabilidade", nota, em comunicado, esta segunda-feira a empresa.

“O anúncio de um novo Barca-Velha é sempre um momento muito especial e de enorme alegria. Por um lado, há o orgulho de ver nascer um dos mais emblemáticos e reconhecidos vinhos nacionais, e por outro, a consciência do cuidado imprescindível para escrever um novo capítulo nesta história sem igual no sector vitivinícola”, comenta o presidente da Sogrape, Fernando da Cunha Guedes, citado na mesma nota de imprensa.

"Graciosidade, carácter e persistência." Assim descreve o vinho o enólogo que o assina hoje. Para Luís de Sottomayor, foi a "impressionante capacidade de guarda" do 2015 que levou à decisão final. “2015 foi uma vindima curta e atípica, mas muito próspera em qualidade, marcada por pouca chuva e duas ondas de calor em Junho e em Julho, que contribuíram para a produção de vinhos muito complexos, com boa estrutura e fruta bem presente”, descreve o responsável, igualmente citado no comunicado da Sogrape. Para Sottomayor, houve uma “enorme convicção quanto ao destino" daquela colheita, e que agora se confirma.

Declarado apenas em anos verdadeiramente excepcionais, o Barca-Velha é, desde a sua criação, elaborado com uvas seleccionadas de diferentes altitudes no Douro Superior. A Leda, com 170 hectares de vinha, dá actualmente origem à maior parte do lote composto pelas castas tradicionais da região.