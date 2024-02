The New Look, a série que podia ser (só) sobre moda mas é uma guerra das estrelas

Desengane-se quem achar que The New Look é uma série sobre alta-costura e sobre a silhueta com que Christian Dior voltou a iluminar as imaginações dos europeus e norte-americanos. Estreada na quarta-feira na Apple TV+, tem o orçamento que a plataforma de streaming quer e os nomes a condizer: Ben Mendelsohn como Dior, Juliette Binoche como Coco Chanel, e depois, mas não por último, Maisie Williams, John Malkovich, Glenn Close, Claes Bang, Emily Mortimer e o português Nuno Lopes na pele do criador de moda Cristobal Balenciaga.

