O homem que pensou ser padre mas acabou “bispo” da extrema-direita

André Ventura zangou-se com o PSD de Rui Rio e em menos de cinco anos, com muitas polémicas pelo meio, colocou o Chega como terceira força política em Portugal.

Em Julho de 2017, o politicamente desconhecido André Ventura entrou, pela primeira vez, no topo da actualidade noticiosa. O militante do PSD era candidato à presidência da Câmara de Loures com o apoio do seu partido e do CDS e, primeiro num comício e, depois, numa entrevista, disse o que pensava sobre a comunidade de etnia cigana.