Madeira: Ireneu Barreto anuncia que o governo regional vai manter-se em gestão

Está encontrada a solução para a crise política que se instalou na Madeira, embora seja temporária. O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, anunciou este sábado que o governo regional vai manter-se em funções de gestão até o Presidente da República decidir se dissolve a Assembleia Legislativa, o que só poderá ocorrer depois de 24 de Março.

Numa declaração pública, na tarde deste sábado, no Palácio de São Lourenço, no Funchal, Ireneu Barreto declarou que esta é a "melhor solução que assegura os interesses da região."

"Em suma, considero ser preferível manter a actual situação do XIV Governo Regional - o qual permanecerá em funções de gestão por poucas semanas, eventualmente prolongadas, em caso de agendamento de eleições -, a nomear já um novo Governo Regional, que, ainda mesmo antes de conhecer os assuntos pendentes, poderia dentro em pouco entrar também em funções de gestão", afirmou Ireneu Barreto, que mais à frente acabaria por reconhecer que que "esta é necessariamente uma decisão precária, que pode ser revertida a qualquer momento em que seja possível conhecer a decisão do Presidente da República

A crise política na Madeira foi desencadeada pela demissão do presidente do governo regional (PSD/CDS-PP), o social-democrata, Miguel Albuquerque, e a solução agora anunciada poderá ter sido, de alguma forma, articulada nesta sexta-feira, no encontro, que decorreu em Belém, entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto. A audiência serviu para fazer uma avaliação da situação política no arquipélago e também para Ireneu Barreto informar o chefe de Estado das consultas que teve com os partidos políticos representados na assembleia regional, na sequência da demissão do presidente do governo regional. Com excepção da coligação PSD/CDS-PP, que governa a Madeira com o apoio do PAN, todos os partidos ouvidos pedem que haja eleições na região.

Na véspera da audiência em Belém, o Presidente da República declarou à entrada de um teatro, em Lisboa, não lhe competir a ele tomar uma decisão sobre a crise política na Madeira. “É do representante da República a competência de nomeação ou demissão do Governo. Quanto à dissolução do Parlamento, o Presidente não tem esse poder até ao dia 24 de Março”, afirmou Marcelo.

Miguel Albuquerque foi constituído arguido no âmbito de um processo judicial em que são investigadas suspeitas de corrupção no arquipélago relacionadas entre o poder político e um grupo económico na Madeira. Doze dias depois de ter sido alvo de buscas e constituído arguido e indiciado por crimes de corrupção, Miguel Albuquerque foi formalmente demitido de presidente do Governo Regional da Madeira, através de um decreto do representante da República, depois de uma reunião entre ambos. O executivo regional está em gestão até à indicação de um novo governo.

No dia 24 de Janeiro, a Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público realizaram uma megaoperação na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção activa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influências. Na sequência desta operação, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal. Pedro Calado (PSD), braço direito de Miguel Albuquerque, que renunciou ao cargo, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal accionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia.

Após três semanas de detenção, o ex-presidente da Câmara do Funchal e os dois empresários suspeitos de pertencerem ao “polvo” da Madeira foram libertados pelo juiz de instrução, que entendeu não se justificar manter em cativeiro Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia por não existirem indícios, “e muito menos fortes”, da prática de crimes. O Ministério Público já anunciou que vai recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa.

De regresso à Madeira, Paulo Calado anunciou este sábado que renunciou ao cargo de presidente da Câmara do Funchal e disse estar convencido de que não foram cometidas ilegalidades e anunciou que vai regressar à vida