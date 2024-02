Ministério Público esqueceu-se de imunidade de governante da Madeira e juiz anulou depoimento

O juiz de instrução criminal do caso do “polvo da Madeira” anulou a inquirição do secretário regional de Equipamentos e Infra-Estruturas, João Pedro Fino. Motivo: o estatuto dos membros do governo regional diz que, para serem ouvidos como arguidos ou como meras testemunhas, como foi o caso, tem de haver prévia autorização pela assembleia regional. O que não sucedeu.

