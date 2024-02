Debates televisivos “esticaram-se” no tempo. Ventura é o principal responsável

O tempo dos debates para as legislativas de 10 de Março entre os partidos com assento parlamentar tem derrapado alguns minutos em relação ao que foi acordado entre as televisões e os partidos políticos. O acordo inicial previa uma duração máxima de 30 minutos de tempo corrido (incluindo as perguntas dos jornalistas), com dois a três minutos de tolerância, mas houve debates que chegaram quase aos 40 minutos no total. Os que mais derraparam envolveram o líder do Chega, André Ventura. No entanto, a maioria cumpriu o tempo acordado.

