Where’s the Money? Dois amigos escondem notas pelo Norte de Portugal — e há quem as encontre

Através do Instagram e do TikTok, os dois jovens de Famalicão revelam a localização do dinheiro que escondem. Em Gaia, a nota de vinte euros foi descoberta em três minutos.

É no Jardim do Morro que, na quarta-feira, Leandro Martins e Diogo Freitas, ambos de 28 anos e de Vila Nova de Famalicão, esconderam e deixaram 20 euros entre as pedras de um muro voltado para a Ponte Luís I. O objectivo é que alguém que siga as redes sociais do Where’s the Money, no Instagram ou no TikTok, veja o vídeo que revela a localização do esconderijo e corra para o encontrar. Esta segunda parte já não é filmada.

O processo é “simples”, descrevem. Num dia é Leandro que levanta o dinheiro, no outro é Diogo. Depois, deslocam-se de carro para uma cidade, de preferência do Norte de Portugal, porque é nesta zona que têm um maior número de seguidores. Lá, escolhem um local mais recatado, mas ao mesmo tempo identificável, e escondem uma nota. Gravam um vídeo a ocultar as notas e a mostrar o local em que estas se encontram e publicam-no nas redes sociais. O seguidor que lá chegar mais rápido fica com o dinheiro.

Normalmente, ficam a apreciar o momento de longe. “Colocamos o dinheiro, afastamo-nos e ficamos a ver. Nota-se que [as pessoas] ficam mesmo contentes. São só dez euros — não vai mudar a vida delas —, mas vê-se que gostam do desafio”, reconhece Diogo.

Este jogo começou em Abril de 2023, quando esconderam a primeira nota na Avenida dos Aliados, no Porto, e filmaram. Esse vídeo tem mais de 250 mil visualizações. A ideia? “Não inventámos a roda”, admite Diogo. O conceito surgiu de um influencer espanhol, explica Leandro. Viram-no a fazer estes desafios e decidiram replicá-lo.

Há vários vídeos como estes no Instagram e no TikTok, por uma razão simples: “Entregar dinheiro foi sempre uma forma de chamar as pessoas e de fazer crescer as contas”, explica Diogo.

Os dois são amigos desde pequenos. Leandro está ligado à área das artes e Diogo à gestão. Ambos optaram por não seguir um curso no ensino superior e sempre quiseram um trabalho longe do escritório, das 9h às 17h. Trabalham com as redes sociais e produzem conteúdos para o Instagram do Where’s the Money, que tem 38 mil seguidores, e para o Tiktok.

Já publicaram 47 vídeos e distribuíram cerca de 1100 euros. Ainda não arrecadaram dinheiro com as produções. Em Portugal, o número de likes e de visualizações não se traduzem numa remuneração, nota Diogo. A dupla só conseguiu algum retorno com a partilha de conteúdos que têm patrocínio e com as mais recentes lives no TikTok.

Entretanto, com mais vídeos como estes a aparecerem nas redes sociais, os dois decidiram começar a apostar em filmar a pessoa que recebe o dinheiro — não se o encontrar, mas se souber dizer cinco países começados pela letra "P" ou de onde são as bandeiras que Diogo e Leandro lhe mostram.

De volta ao Jardim do Morro, Leandro e Diogo demoram mais tempo a escolher o melhor local para esconder o dinheiro do que os seguidores demoram a encontrá-lo. Em poucos segundos, já uma centena de pessoas tinha visto o vídeo. Foram precisos apenas três minutos para que Carolina Leitão, de 31 anos, subisse até ao local e agarrasse nos 20 euros antes que outra pessoa o fizesse.

Da última vez que viu um vídeo no qual os dois escondiam dinheiro perto deste local, Carolina decidiu não “passar cartão”, porque não conhecia muito bem a página. Desta vez, não quis perder a oportunidade. Estava em casa, recebeu a notificação de um novo vídeo no Where’s the Money, viu-o e tentou a sua sorte. Ao aproximar-se da localização certa, já outra pessoa se estava a dirigir para o local – sem sorte. Carolina foi a primeira. “Isto é óptimo”, disse. “Já fez o meu dia.”

Texto editado por Renata Monteiro