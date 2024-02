O Movimento pelo Interior renasce e desafia os partidos políticos

Os signatários deste texto, numa pura iniciativa da sociedade civil, então ainda acompanhados pelos nossos pares Jorge Coelho e Rui Nabeiro, pessoas que hoje recordamos com saudade, dedicaram uma boa parte do seu tempo durante os anos de 2017 e 2018 a reflectir e a propor medidas de políticas públicas, com vista à atenuação do pesadíssimo desequilíbrio territorial que se verifica no nosso país. Elaborámos um relatório que foi entregue ao Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro em cerimónia realizada no Museu dos Coches, sob o patrocínio do Presidente da República, em 18 de Maio de 2018 e considerámos, nesse dia, a nossa missão terminada.

