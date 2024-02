Mulheres: só um terço dos anos a partir dos 65 é vivido sem incapacidades

É o “fado” português: dois terços do tempo de vida que sobra às mulheres aos 65 anos – e é muito, são já duas décadas graças à crescente esperança média de vida – serão desfrutados com limitações e incapacidades. Apesar de viverem menos anos em média, os homens podem esperar usufruir de um período mais longo de vida saudável do que as mulheres. Ainda assim, também eles viverão com incapacidades uma parte significativa do seu tempo de reforma, mais de metade dos anos conquistados graças ao aumento da longevidade.

