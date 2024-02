Depois de um ano de negociação, amas vão ter finalmente acesso a contratos de trabalho

As amas vão poder finalmente ter acesso a um contrato de trabalho. Depois de mais de um ano de negociações, foi encontrada uma solução para o procedimento da contratação colectiva como via para a conversão dos contratos das amas em creche familiar com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) – que actualmente são, em grande parte, falsos recibos verdes. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) chegou, na sexta-feira, a acordo com a Frente Sindical da União Geral de Trabalhadores (UGT), foi esta quarta-feira confirmado ao PÚBLICO pela CNIS.

