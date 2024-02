IL quer pôr sectores a negociar salários mínimos: “Ninguém vai ganhar menos”

Rui Rocha não acredita que a Iniciativa Liberal (IL) seja o cordeiro do sacrifício do voto útil no PSD, apesar de as sondagens mostrarem uma travagem no crescimentos do partido: argumenta que as propostas liberais são muito diferentes das da AD. Insiste nas privatizações e defende que o salário mínimo nacional passe a ser negociado e diferenciado por sectores. Promete aumentar o mercado da habitação em 250 mil casas e não vê razão para parar a reforma do SNS.

