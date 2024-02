O cinema de animação português está entre os nomeados aos prémios Cartoon Movie

A Animanostra é uma das quatro candidatas a produtora do ano, com Mataram o Pianista; a Films4You concorre ao prémio da distribuição. Os vencedores serão anunciados em Bordéus a 7 de Março.

Há duas estruturas portuguesas na lista dos nomeados aos prémios Cartoon Movie, distinção atribuída na reunião anual da indústria da animação europeia de longa-metragem, cuja 26.ª edição vai decorrer na cidade francesa de Bordéus, de 5 a 7 de Março.

Entre os nomeados a melhor produtora do ano está a Animanostra, com sede em Lisboa, pela co-produção do filme Mataram o Pianista, da dupla espanhola Fernando Trueba & Javier Mariscal. O actor norte-americano Jeff Goldblum dá nela voz à figura de um jornalista nova-iorquino que investiga as circunstâncias misteriosas do desaparecimento e da morte prematura do pianista brasileiro Tenório Jr., em Buenos Aires, em Março de 1976. Além da Animanostra, esta longa-metragem tem co-produção da Fernando Trueba Producciones e da LolaFilms (ambas de Espanha), da Les Films d’Ici Méditerranée (França) e da Submarine (Países Baixos).

Na corrida a distribuidora do ano está a Films4You, fundada em 2006 e com morada em Odivelas. Entre as três centenas de títulos que a empresa apresenta no seu catálogo, o comunicado do Cartoon Movie destaca Calamity (Rémi-Chavé, 2020), a história da infância de Martha Jane Canary (1852-1903), que para a lenda aventurosa e mítica do Oeste americano ficou conhecida como Calamity Jane; mas também Flee – A Fuga (2021), do dinamarquês Jonas Poher Rasmussen; e Titina (2022), da norueguesa Kajsa Naess, além também do atrás referido Mataram o Pianista.

Os outros nomeados na categoria de produtora do ano são a Animagrad, da empresa ucraniana Film.UA Group, pelo filme Mayka. A Canção da Floresta (2023), realização de Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban e Yevheniy Yermak; as francesas Sacrebleu Productions e Ciel de Paris com a belga Take Five, pela longa-metragem Sirocco e o Reino dos Ventos (2023), de Benoît Chieux; e a também francesa TAT productions, com Les as de la jungle 2 (2023), de Laurent Bru, Yannick Mouin e Benoît Somville.

A competir com a Films4You estarão a distribuidora independente francesa Eurozoom, criada em 1997 (responsável pela distribuição de filmes como A Ilha, de Anca Damian; Buñuel no Labirinto das Tartarugas, de Salvador Simó; ou Cafard, de Jan Bultheel); a Pro Films, da Bulgária, fundada em 2005 (The Inseparables, de Jérémie Degruson; The Elfkins – Baking a Difference, de Ute von Münchow-Pohl; e Dreambuilders, de Kim Hagen Jensen, são alguns dos seus últimos lançamentos); e a norueguesa Selmer Media (com Epic Tails, de David Alaux; My Fairy Troublemaker, de Caroline Origer; e Dragonkeeper, de Salvador Simó, no catálogo).

A terceira categoria do Cartoon Movie, relativa ao realizador do ano, tem como candidatos os autores de duas produções francesas: Chiara Malta & Sébastien Laudenbach, com Linda Veut du Poulet (2023); e Jérémie Périn, com Mars Express (2023); além do italiano Enzo D’Alò, por A Greyhound of a Girl; e a espanhola Isabel Herguera, com El Sueño de la Sultana.

Os vencedores vão ser anunciados no dia 7 de Março no Centro de Congressos de Bordéus, na última jornada da reunião do Cartoon Movie.