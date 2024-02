Temperaturas sobem mas chuva continua e ameaça Carnaval

A chuva veio para ficar e continuará a ser presença constante no país até ao final da semana. Ainda assim, os termómetros vão registar uma ligeira subida nas temperaturas. Esta segunda-feira ficará marcada por períodos de chuva ou aguaceiros em geral fracos, mas que podem aumentar de intensidade até ao final do dia com especial ênfase nas regiões Centro e Sul.

De acordo com os dados apresentados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 4, na Guarda, e os 17, em Faro. Do lado das máximas, Faro pode subir até aos 22, enquanto Bragança não deverá registar mais do que 13 graus.

O céu manter-se-á muito nublado em várias zonas do país, cenário que piorará esta terça-feira, dia de Carnaval. Para o feriado, o IPMA dá como muito provável a existência de aguaceiros em todo o território, acompanhada de nova subida ligeira das temperaturas mínimas.

No Porto a temperatura máxima será de 17 graus esta segunda-feira, com a mínima a baixar até aos 13. Já em Lisboa, as temperaturas ficam entre os 14 e os 20.

O dia ficará marcado também por vento fraco a moderado na generalidade do território, com rajadas até 75 quilómetros por hora nas terras altas até meio da manhã. A temperatura da água do mar fixa-se entre os 15 e os 17 graus, com ondas entre dois a três metros na costa ocidental.