A importância do não

Eu ia conversando com a massagista. Ela tinha começado pelos meus pés e já ia nos braços. Contava-me que a filha mais nova tem medo de cães. Debatíamos a fobia. Eu discorria sobre a necessidade de os cães correrem livremente e de interagirem uns com os outros, de acordo com a sua natureza, e sobre a minha reticência em passeá-los de trela. A massagem foi decorrendo e as suas mãos saltaram para a coluna cervical, enfiaram-se no músculo trapézio e ouviu-se um ruído ligeiramente crocante. Eu gemi. Ela exclamou “como é que me aparece aqui com estes ombros?” A questão era retórica. Mas precisava de concluir o raciocínio anterior. Fui buscar forças à dor e rouquejei, “é que, para mim, a liberdade é um assunto muito importante.” Foi um fio de voz quase inaudível, só para que não restasse dúvida. Porque a liberdade é tão importante como declará-lo. Ela respondeu “eu sei”. Não dissemos mais nada. Eu precisava de gemer e ela tinha muito trabalho no meu corpo.

