Malásia: O ano do dragão não é como os outros

Arranca este sábado o Ano Novo chinês, sob o signo do animal de feição mitológica. As celebrações ocorrem onde quer que existam comunidades chinesas. Eis um olhar do que se passa na Malásia.

"Kung Hei Fat Choi!" Se o viajante andar pelo Sul da China, escutará a saudação em cantonês, a mesma que ouvirá em alguns espaços da grande diáspora chinesa. Mas há no Oriente e por esse mundo fora muitas formas de desejar “Bom Ano”, dependendo do acento que se quer dar (fortuna, prosperidade, saúde, etc. ) e da língua ou dialecto – em mandarim dir-se-á "Xin Nian Kuai Le"; em Singapura, ouvir-se-á também "Gong Xi Fa Cai". E se o viajante se achar estacionado na Malásia, país que acolhe a segunda maior comunidade chinesa a viver fora da China, é muito provável que além dos votos num dialecto chinês, ouça também a expressão "Selamat Tahun Baru" – que significa “feliz ano novo” no bahasa malaio.