Em Viseu, os ofícios em risco e a tradição que se renova vão à galeria

Artista plástico Pedro Tudela inaugura este sábado, no espaço VNBM, A Pele da Água, exposição sobre escassez de água que nasce de colaboração com um latoeiro e um grupo de percussão locais.

António Carvalho é conhecido como o último latoeiro de Viseu. Já o era há quase duas décadas, quando o Diário de Notícias colocou essa descrição no título de um artigo sobre a história do artesão, hoje com 89 anos. Um recorte dessa notícia de 2005 permanece emoldurado numa das mesas do espaço que mantém aberto até hoje e onde trabalha há mais de 65 anos. Simplesmente chamada A Latoaria e situada no Largo São Teotónio, junto à Sé de Viseu, é uma pequena casa cheia dos mais diversos objectos feitos a partir de chapas de zinco.