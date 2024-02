Ensino superior: partidos de acordo em devolver “gestão democrática” às instituições

Gestão democrática das instituições do ensino superior, fim à precariedade laboral, acabar com o subfinanciamento do sector. Em teoria, a maior parte dos partidos com representação parlamentar alinham no mesmo tom, como foram afirmando os seus representantes num debate promovido esta sexta-feira pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) sobre o ensino superior e a investigação científica, tendo como pano de fundo as eleições legislativas de 10 de Março.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt