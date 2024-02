Até onde podem ir os protestos dos polícias?

Os polícias da PSP e os militares da GNR reclamam o pagamento do suplemento de missão, à semelhança do que foi feito para a PJ. Desde o dia 7 de Janeiro, depois de o agente da PSP Pedro Costa ter iniciado um protesto à porta da Assembleia da República, que o movimento se alastrou por todo o país, com as forças de segurança a promoverem vigílias e manifestações como forma de protesto. Mas até onde podem ir estes protestos? Estão as eleições legislativas em risco? Neste P24 ouvimos a jornalista Sónia Trigueirão.

