André Ventura recua em relação a declarações anteriores e diz sentir-se enganado no acordo de convergência que fez com o PSD para apoio ao anterior governo açoriano.

O Chega não estará disponível para fazer qualquer acordo com a coligação PSD/CDS/PPM que venceu as eleições regionais dos Açores no domingo que lhe permita governar a região autónoma com uma maioria absoluta de votos na assembleia regional.