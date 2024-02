Debates, para que vos quero?

Nos últimos dias, os seis homens e as duas mulheres que protagonizam debates pré-eleitorais lideram as tendências do Twitter. O Expresso tem nada menos do que sete pessoas a pontuar o desempenho de cada líder, em cada debate, com notas de um a dez. O Observador tem cinco pessoas a fazer o mesmo e condimenta a pontuação com frases e cognomes que resumem as impressões de cada pontuador. Não quero ser mal interpretada: embora não tenha jeito para pontuar participantes e designar vencedores, também dedico um número de horas pouco razoável a ver debates e a falar deles em público e privado. E mais: divirto-me genuinamente com eles. No fundo, alimento a grande máquina do metadebate – caso contrário, não estaria a escrever esta crónica.

