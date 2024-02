Megaprojecto nas antigas pedreiras de Caxias terá 70% da sua área com espaços verdes

O Plano de Pormenor Norte de Caxias (PPNC) avançou mais um passo com a sua aprovação em reunião de Câmara em Oeiras. Este projecto, que se propõe reabilitar as antigas pedreiras de Caxias, terá 600 fogos, incluindo cerca de 60 para habitação municipal, e 29 hectares de espaços verdes, o que representa 70% da área total da intervenção. O investimento privado será de 300 milhões de euros, de acordo com a autarquia. Uma das grandes preocupações dos moradores tem sido o trânsito. O município recorre a um estudo de tráfego que diz que, com as redes existentes e as programadas, a circulação automóvel não vai ser pior do que é hoje.

