Os mais fotogénicos saltos e mergulhos do concurso Fotógrafo do Ano Ocean Azores

É uma das primeiras regras do concurso Fotógrafo do Ano Ocean Azores: para poder participar, a fotografia deve ter sido tirada nas águas ao redor das ilhas dos Açores.

E foram cerca de 1400 as submissões, revelando a vida marinha no arquipélago, desde fotografias tiradas à superfície (Roxanne Rambert foi a vencedora na categoria Acima de Água e Pedro Madruga na categoria Turismo Oceânico) e nas profundezas do Atlântico (David Ochoa ganhou a secção Debaixo de Água e Joel Rohrer a categoria Lixo Marinho).

O vencedor do concurso de fotografia, Pedro Madruga, além de ver o seu trabalho presente no aeroporto de Ponta Delgada durante um ano, ganha ainda um prémio pecuniário de 2500 euros.

"A imagem escolhida como vencedora absoluta foi considerada a mais representativa da missão do concurso, que era contar a história de um santuário marinho único e ajudar a divulgar o trabalho sobre o turismo marinho sustentável", apontou o presidente da Fundação Ocean Azores, Ali Bullock.