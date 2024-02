Tens o meu coração é o terceiro tema de A Família, dos Cassete Pirata, a sair em Maio

E vão três: depois de Tanta vida pra viver e Ninguém fica a perder, lançados respectivamente em Maio e em Novembro de 2023, é revelado esta sexta-feira mais um single (com videoclipe) do já anunciado novo álbum dos Cassete Pirata. Chama-se Tens o meu coração e, segundo o texto que acompanha o lançamento, é assim apresentado por Pir, o vocalista e letrista da banda: “Esta canção fala sobre aceitarmos as duas partes, sem vergonha, sem moralização. A mais doce – que pode trazer amor e segurança – e a mais negra, e o seu potencial destrutivo para com quem nos ama. Saber pedir ajuda, mas também saber delimitar o nosso espaço para que sozinhos consigamos resolver as nossas aventuras interiores é uma missão de vida, uma aprendizagem longa e que requer muita autoanálise e honestidade.” O videoclipe é de Martim Torres.

Formados por Pir (João Firmino, voz e guitarra), João Pinheiro (bateria), António Quintino (baixo eléctrico), Joana Espadinha (teclas e voz) e Margarida Campelo (teclas e voz), os Cassete Pirata deram-se a conhecer em 2017 através de um EP homónimo produzido por Benjamim (Luís Nunes), que viria também a produzir o primeiro álbum da banda, A Montra (2019), a que se seguiu A Semente (2021). O álbum a lançar em 2024, A Família, está anunciado para Maio.