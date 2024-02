20 vinhos arrebatadores para beber a dois no São Valentim (ou quando for)

Nome Daemon Branco 2020

Produtor Titan of Távora

Castas Cerceal, Gouveio e Malvasia Fina

Região Távora Varosa

Grau alcoólico 13 por cento

Preço (euros) 24

Pontuação 93

Autor Edgardo Pacheco

Notas de prova Távora Varosa é aquela pequena região com grande potencial para vinhos de nicho e com perfil muito próprio, mas que está só associada a dois gigantes do espumante: Caves Murganheira e Cooperativa Agrícola do Távora (Terras do Demo). Todavia, aos poucos surgem produtores que exploram as virtudes dos solos graníticos e arenosos da região e lançam vinhos com personalidade. Um deles Luís Leocádio, com a marca Titan of Távora Varosa. O nome poderá parecer pomposo, mas o enólogo tem nos mercados externos o seu grande trunfo comercial. Este branco Daemon prova bem a tese. Quando surgiu, há três anos, fizeram-se 1600 garrafas, mas da colheita de 2022 encheram-se 10.000. E porquê? “Porque um importador francês que julgava que nesta região só se fazia espumante descobriu que, com as mesmas castas, também se faziam vinhos tranquilos”. Vai daí, Leocádio gosta de dizer, também por isto, que o seu vinho é “um espumante sem bolhas”. E, de facto, quando cheiramos um vinho feito com Cerceal, Gouveio e Malvasia Fina, parece que estamos a cheirar um grande espumante de Távora Varosa, sendo que, neste ‘diabo’ não há aromas primários de fruta, mas sim notas subtis de tílias, que andam muito floridas por estes dias. Mas é na boca, com um perfil ligeiramente oxidativo, que sentimos o carácter elegante e cativante deste vinho, que está aí para evoluir bem em garrafa.