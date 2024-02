Há mesmo quem espere (mais de) 850 dias por uma cirurgia: três factos do debate entre IL e Livre

Afirmação de Rui Rocha sobre tempo de espera no Hospital Garcia de Orta é verdadeira. Rui Tavares também falou verdade quando afirmou que Portugal teve “as melhores taxas de vacinação do mundo”.

✔️“(...) Situações como as que temos hoje em dia, em que alguém precisa de uma cirurgia de ortopedia e espera no Hospital Garcia de Orta 850 dias” – Rui Rocha

Durante o debate com o porta-voz do Livre, Rui Rocha, ao abordar o papel dos privados na crise nos serviços de saúde portugueses, considerou inaceitáveis “situações em que alguém precisa de uma cirurgia de ortopedia e espera no Hospital Garcia de Orta 850 dias”.

De acordo com a plataforma de tempos médios de espera do Serviço Nacional de Saúde, Rui Rocha tem razão. A 31 de Dezembro de 2023 (última actualização), quem esperasse os 850 dias mencionados pelo político liberal ficava ainda abaixo do tempo médio de espera. Para uma cirurgia normal da especialidade de ortopedia, em caso de doença não oncológica, espera-se em média 1001 dias. Para cirurgias prioritárias de doenças não oncológicas pode esperar-se 84 dias. O tempo de espera é de 24 dias em casos considerados muito prioritários.

✔️“Vimos isso [UE como central de compras] nas vacinas, em que o nosso Serviço Nacional de Saúde nos deu as melhores taxas de vacinação do mundo” – Rui Tavares

Ainda na discussão sobre as soluções para o SNS, depois de o porta-voz do Livre, Rui Tavares, sublinhar que a União Europeia “agora descobriu que como central de compras funciona bem”, aproveitou para assinalar que o SNS conseguiu em Portugal “as melhores taxas de vacinação do mundo”. Tendo utilizado o termo “agora”, referindo-se a tempo recente, Rui Tavares estará a falar da taxa de vacinação para a covid-19.

Portugal chegou a ser, efectivamente, o país do mundo com maior taxa de população com a vacinação completa contra a covid-19. Aconteceu a 15 de Setembro de 2021, como noticiou a Euronews.

Em Julho de 2021, Portugal também se tornou o país que administrou mais doses de vacinas contra a covid-19 por 100 habitantes, numa média a sete dias, segundo os números do site Our World in Data, da Universidade de Oxford. Segundo o mesmo site, no final de Setembro de 2023 – últimos dados disponíveis na plataforma – Portugal tinha pelo menos 95,62% da população com pelo menos uma dose da vacina.

É então verdade que Portugal chegou a ter as melhores taxas de vacinação do mundo.

“Capitais como Viena, que também são atractivas, têm 60% de habitação pública” – Rui Tavares

No debate que opôs Rui Rocha e Rui Tavares, o tema da habitação voltou a estar no centro. Rui Tavares usou o exemplo de Viena enquanto cidade que terá “60% de habitação pública” que “serve de amortecedor quando há aumento inesperado da procura”.

Segundo os serviços de habitação social da Câmara de Viena, “cerca de 60% dos seus habitantes” vivem em imóveis municipais ou moradias subsidiadas pela cidade. O serviço de imprensa municipal detalha que “45% do mercado imobiliário de Viena consiste em habitações subsidiadas”.

Não é claro se Rui Tavares com o número “60% de habitação pública” se referia ao número de habitações sociais ou ao número de pessoas que usufruía das mesmas. Se for a primeira opção, a afirmação é falsa, pecando por excesso. Caso seja a segunda, a afirmação é verdadeira.