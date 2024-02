Bolieiro apela ao “sentido de responsabilidade” do PS para viabilizar Governo

O líder da coligação açoriana PSD/CDS/PPM, José Manuel Bolieiro, apelou ao “sentido de responsabilidade” do PS para que o seu futuro Governo venha a ser viabilizado na assembleia regional. Em entrevista à RTP3, esta quarta-feira à noite, o presidente do PSD-Açores e ainda presidente do governo regional assegurou não haver quaisquer contactos com o Chega-Açores para um eventual acordo governativo ou parlamentar.

Depois de a coligação PSD/CDS/PPM ter vencido as eleições do passado domingo com maioria relativa, José Manuel Bolieiro terá de obter pelo menos a abstenção do PS (ou do Chega) para que o seu futuro programa de governo seja aprovado na assembleia regional. O líder social-democrata assegurou que mantém a ideia de governar com maioria relativa, como disse na noite eleitoral, e garantiu não ter iniciado contactos com os outros partidos no sentido de garantir essa viabilização.

Questionado sobre se vai ficar sentado à espera das posições do PS e do Chega, Bolieiro apelou ao “sentido de responsabilidade para promover a estabilidade”. “O PS governou a região durante 24 anos e o seu programa foi agora derrotado”, afirmou, acrescentando que os socialistas devem ponderar o momento actual em que a região tem pouco tempo para executar o Plano de Recuperação e Resiliência, a transição para os fundos Portugal 2030, além do contexto de duas guerras internacionais. Já o Chega-Açores “também tem novas responsabilidades porque cresceu”.

Interrogado sobre as afirmações do líder do Chega-Açores, José Pacheco, de que estariam a existir contactos informais no sentido de um acordo com a coligação vencedora, Bolieiro desmentiu. “Não há dúvidas de que quem lidera esta coligação sou eu. E não há contactos comigo”, garantiu, acrescentando: "Não há contactos comigo ponto final". Bolieiro atribuiu as declarações do Chega-Açores a uma “euforia do bom resultado” que o partido teve ao duplicar o número de votos face a 2020.

Bolieiro lembrou que, no passado, “o PS já formou governo de maioria relativa e já contou com PSD e CDS para viabilizar a formação do cumprimento do mandato”. Questionado sobre o facto de o PSD não ter permitido um governo socialista em 2020, apesar de o PS ter sido o partido mais votado, o líder social-democrata considerou que a situação “tem toda a diferença” face à actual.

“Em 2020, o PS estava há 24 anos no poder. Houve uma maioria para uma solução não socialista. O que se esperava era uma solução não socialista”, disse, acrescentando que procurou assegurar que “a coligação garantisse um maior número de mandatos do que o PS”.

Sobre a hipótese de o futuro programa da coligação PSD/CDS/PPM vir a ser chumbado e terem de ser marcadas novas eleições, Bolieiro disse que será recandidato e que a posição do PS será penalizada nas urnas. “Estou convencido que esta irresponsabilidade será punida. Haverá prejuízo para a região, estaremos um ano sem Orçamento”, respondeu.

Bolieiro foi também questionado sobre se a proximidade das legislativas e a recusa do PSD nacional em fazer um acordo com o Chega pode ser um embaraço para a situação regional. “Não deixamos de condicionar o interesse superior dos Açores a tácticas sejam elas regionais ou nacionais”, afirmou. Por outro lado, o líder da coligação regional PSD/CDS/PPM disse sentir “orgulho” em que o seu projecto político tenha sido “embrionário” e que com o resultado obtido no passado domingo é uma “inspiração” para uma “boa solução governativa” nacional alternativa à do PS.

Pedro Nuno apoiará decisão do PS-Açores

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, tem evitado comprometer-se com uma decisão do partido nos Açores sobre uma eventual viabilização do Governo liderado pelo PSD. Em entrevista à CMTV na quarta-feira à noite, Pedro Nuno Santos assegurou que apoiará a decisão que o PS-Açores tomar, lembrando no entanto a "situação caricata" actual, já que em 2020 o PS ganhou eleições mas "o PSD juntou-se ao Chega" para viabilizar um governo de direita.

Assumindo que comenta a situação regional à luz da política nacional, o líder do PS voltou a rejeitar a ideia de uma viabilização de um governo liderado pelos sociais-democratas por isso representar ter "PS e PSD comprometidos com a mesma governação", considerando que isso "seria mau para democracia" e "o maior contributo para o crescimento do Chega". "Deixar a oposição a ser liderada pelo Chega seria péssimo", afirmou.

Questionado sobre se, perante um chumbo à viabilização de um governo liderado pelo PSD mas sem maioria, o país terá de marcar novas eleições, Pedro Nuno Santos respondeu: "Estamos a trabalhar para ter uma maioria estável".