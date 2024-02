Novo porto de recreio de Faro implica um aterro de dois hectares na ria Formosa

A construção do novo porto de recreio/marina de Faro obriga à construção de um aterro de 1,9 hectares dentro da ria Formosa. A obra, orçada em mais de 700 mil euros, foi lançada esta semana pela câmara. Ao concurso público da empreitada, que terminou no início da semana, apresentaram-se sete concorrentes, mas só três apresentaram propostas, que estão a ser analisadas. O município tomou a iniciativa de avançar com um primeiro investimento público da infra-estrutura portuária para evitar a caducidade da declaração de impacte ambiental (DIA). O prazo limite para o início dos trabalhos vai até final do ano.

