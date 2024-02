Ana Borralho e João Galante empunham uma bandeira chamada Louise Michel

Desde 2020, há um navio que patrulha o Mediterrâneo em busca de migrantes e refugiados em perigo, prestando-lhes o auxílio possível. Baptizado com o nome da anarquista e feminista francesa Louise Michel (1830-1905), foi comprado por Banksy, que o pintou e ofereceu à bióloga e activista Pia Klemp, da associação alemã Sea Watch, cujas actividades as autoridades italianas há anos tentam limitar, sob o pretexto de que incentivam o tráfico de seres humanos. Banksy apresentaria a embarcação num sarcástico vídeo do Instagram, dizendo ter comprado o iate com o mesmo propósito de qualquer outra pessoa bem-sucedida no mundo das artes: navegar em águas turquesa.

