Três mortos encontrados nos escombros do prédio que desabou em Badalona

Duas mulheres e um homem foram encontrados mortos nos escombros do prédio de cinco andares que caiu em Espanha. Bombeiros prosseguem buscas para confirmar se não existem mais vítimas.

Foram encontradas sem vida as três pessoas dadas como desaparecidas após o desabamento de um prédio de cinco andares na cidade de Badalona, perto de Barcelona, na região da Catalunha. Os corpos foram detectados pelos Bombeiros da Generalitat entre os 60 metros cúbicos de escombros do edifício, no número 9 da Rua Canigó.

O primeiro corpo foi encontrado às 1h45 desta quarta-feira e foi retirado dos escombros ainda durante a madrugada. Os outros dois foram encontrados já às primeiras horas — um às 6h30 e outro apenas meia hora depois. Enquanto se procede à retirada desses dois cadáveres, os bombeiros continuam a realizar buscas para excluir a possibilidade de haver mais pessoas presas.

As vítimas mortais são duas mulheres e um homem. Este último foi descrito pelo presidente da câmara como "um jovem" que foi pai de uma menina há cerca de um mês e meio. "É muito trágico e difícil. Ontem falei com a mãe que segurava a menina ao peito e senti um aperto no coração", contou Xavier García Albiol ao El País. Teria 30 anos.

Uma das mulheres seria originária de um país da Europa de Leste e viveria com dois filhos menores, que não estavam no prédio no momento em que ele ruiu, acrescentou o El Mundo.

As causas do incidente, que motivou uma chamada de alerta para os bombeiros às 10h35 de terça-feira, ainda são desconhecidas. Sabe-se que o desabamento começou no último andar, quando o chão de uma sala de jantar e toda a estrutura de uma outra sala caíram, levando pelo caminho os restantes pisos.

"Serão os técnicos a determinar quais as causas do colapso. Não temos conhecimento de registos ou de ocorrências nas autoridades", assegurou Xavier García Albiol, dizendo que o prédio tinha recebido luz verde numa fiscalização técnica há algumas semanas​​. Sessenta pessoas ficaram desalojadas.

Os trabalhos de remoção de escombros e o fim das buscas deve acontecer entre o meio-dia e as 13h locais, menos uma hora em Portugal Continental, adiantou Josep Manel Escudero, chefe dos Bombeiros.