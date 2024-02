Tractores bloqueiam avenidas de Barcelona no segundo dia de protestos dos agricultores espanhóis

Milhares de tractores entupiram Barcelona esta quarta-feira, bloqueando algumas das principais vias da capital catalã, como a Avenida Diagonal e a Gran Vía, onde se lançou fogo-de-artifício, ecoaram tambores e se ouviram slogans como "o nosso fim, a vossa morte". O segundo dia de protesto dos agricultores espanhóis abrangeu outras regiões do país, levando ao corte de pelo menos 15 estradas. Múrcia, Logroño e Fuentes de Onoro, junto à fronteira portuguesa, foram outros palcos de protestos e de cortes de vias.

Entre os agricultores presentes em Barcelona, muitos terão feito mais de cinco horas de viagem. De acordo com o jornal La Vanguardia, os manifestantes ameaçavam não desmobilizar e pernoitar na cidade, enquanto aguardavam por notícias de uma reunião que teve início às 18h locais de quarta-feira (17h em Portugal continental) entre os representantes das plataformas agrícolas e o presidente da Generalitat, Pere Aragonès, e o ministro catalão para a Acção Climática, David Mascort.

Durante a tarde, no entanto, Pere Aragonès tinha já anunciado que o Governo ia activar um portal de ajuda aos encargos burocráticos na relação entre a Generalitat e os agricultores, bem como, segundo a Reuters, atribuir um subsídio adicional de 269 milhões de euros para cerca de 140 mil trabalhadores do sector agrícola. No dia anterior, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, propôs a retirada de uma meta comunitária para a redução, para metade, do uso de pesticidas.

As reivindicações dos manifestantes prendem-se não só com as regras ambientais impostas pela UE, mas também com dificuldades provocadas pela competição com importações baratas e pelo aumento generalizado dos custos de produção. Os protestos dos agricultores europeus, que tiveram início em França, estenderam-se já para muitos outros países como a Bélgica, Alemanha ou Portugal.