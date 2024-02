Pedro Nuno Santos defende chumbo do programa do governo Bolieiro

O secretário-geral do PS não defende que os socialistas açorianos viabilizem, através da abstenção no programa do governo, o próximo executivo regional de José Manuel Bolieiro. Ao que o PÚBLICO apurou junto de fontes próximas do líder do PS, Pedro Nuno Santos considera que os pressupostos que defende para a não-viabilização, pelo PS, de um governo minoritário do PSD a nível nacional são igualmente aplicáveis ao Governo Regional dos Açores.

