Morreu Rui Patrício, o ministro que assistiu com Caetano ao fim do Estado Novo

O último ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado Novo, Rui Patrício, morreu este domingo, aos 91 anos, no Brasil, país que escolheu para viver depois da Revolução do 25 de Abril.

Nascido em Lisboa, em 1932, Rui Manuel de Medeiros d'Espinay Patrício formou-se na Faculdade de Direito de Lisboa, onde viria a ser assistente durante cinco anos (1958-1963). Segundo o Diário de Notícias, Rui Patrício foi um aluno brilhante da Faculdade de Direito e um fiel colaborador do regime. Antes de iniciar uma carreira governativa, Rui Patrício passou pelo gabinete do ministro do Ultramar, pela Comissão de Coordenação dos Serviços Provinciais de Planeamento e Integração Económica. Em 1965, António de Oliveira Salazar convida-o para o cargo de subsecretário de Estado do Fomento Ultramarino. Mas é com Marcello Caetano que, em 1970, ascende à chefia da diplomacia portuguesa, ocupando um cargo que fora de Franco Nogueira, um dos fundadores do Estado Novo.

Rui Patrício assistiu ao lado de Marcelo Caetano ao fim do regime. No 25 de Abril de 1974, foi um dos ministros que ficaram com Marcelo Caetano no Quartel-general Nacional Republicana, no Largo do Carmo, e acompanhou-o na chaimite "Bula", entre o Carmo e o Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas, no Quartel da Pontinha. Na manhã seguinte, foi avisado de que iria para a Madeira, mas resistiu a ir e não foi. Meses depois ruma a Paris à procura de emprego, mas é no Brasil que o acolhe. Começa por trabalhar no departamento financeiro de uma empresa de automóveis e, mais tarde, torna-se gestor de várias empresas.

Defensor acérrimo da ideia de que as colónias faziam parte do território nacional, Rui Patrício manteve-se sempre fiel a esta ideia e, na única vez que regressou a Portugal, que aconteceu, no ano de 2008 - 34 anos depois do 25 de Abril -, para participar num colóquio sobre a diplomacia portuguesa entre 1968 e 1974 onde sublinhou que “o 25 de Abril e a descolonização que se lhe seguiu foi a auto derrota de uma nação. África fazia parte da Nação Portuguesa.”

O último ministro da diplomacia da ditadura, que viveu os últimos 50 anos na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, recebeu vários condecorações como a Grande-Oficial da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo, a 25 de Abril de 1970 foi elevado a Grã-Cruz da mesma Ordem e a 21 de Junho de 1972 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.