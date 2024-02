Roupa velha transformada em camas para animais abandonados de Albergaria-a-Velha

Em Albergaria-a-Velha, a câmara municipal junta restos de tecidos e roupa velha e converte-os em camas para animais abandonados. Com este tipo de reciclagem, o Centro de Recolha Oficial de Animais de Albergaria-a-Velha (CROAA) já recebeu dez camas.

“No âmbito da Loja Verde, do projecto ‘To Be Green’, foram confeccionadas camas para animais através da reciclagem de têxteis e vestuário entregues pelos munícipes”, informou a autarquia do distrito de Aveiro. As novas camas, algumas produzidas com os “restos” de calças de ganga, que foram encaminhadas para o CROAA, servem agora de pouso para cães e gatos que se encontram a aguardar por adopção.

"Comprometido com a promoção de uma economia circular em Albergaria-a-Velha", o município relembrou, nas redes sociais, os benefícios da separação selectiva dos resíduos. No "caso dos têxteis, que, mesmo estando em más condições para serem usados, podem dar origem a novos produtos de grande utilidade", tais como as camas para animais abandonados, lê-se.

Quem estiver interessado em entregar os seus têxteis, quer para reciclagem, quer para troca, pode fazê-lo na Loja Verde, existente no Centro Coordenador de Transportes. A loja está aberta ao público todas as quintas-feiras, das 11h às 13h e das 14h às 16h30.