Onda vira barco de de pesca na Figueira da Foz provoca dois feridos ligeiros

Barco de pesca local virou na zona de rebentação da praia da Figueira da Foz. Dois tripulantes apresentaram ferimentos ligeiros e foram socorridos no areal.

Uma embarcação de pesca local virou-se na rebentação, na manhã desta segunda-feira, na praia da Figueira da Foz. Dois pescadores que estavam a bordo ficaram feridos mas sem gravidade, disse o capitão do porto, Pedro Cervaens Costa, à Lusa.

"A embarcação tinha dois tripulantes a bordo, estavam a pescar mais na zona da rebentação [a cerca de 40 metros do areal] e houve uma onda que os virou", afirmou Pedro Cervaens Costa.

A mesma fonte indicou que o alerta foi dado à autoridade marítima pelas 11h30 desta segunda-feira. Os dois pescadores foram assistidos na praia, por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos bombeiros, sendo depois transportados para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

"Um deles tinha algumas queixas ao nível da cabeça, deve ter levado uma pancada ou batido em algum lado da embarcação. O outro estava mais estabilizado", acrescentou o capitão do porto.

Pelas 12h40, a embarcação de pesca estava virada na praia, junto ao local do acidente, situado em frente à zona da Ponte do Galante. As operações de socorro envolveram meios da Polícia Marítima, Estação Salva-Vidas da Figueira da Foz, INEM, bombeiros sapadores e voluntários e Protecção Civil municipal.