Miguel Guedes: “O Coliseu do Porto tem sido muito maltratado pelo poder político nacional. É o espelho do país que temos”

À frente do Coliseu do Porto há cerca de um ano, o presidente da AACP faz um balanço da seu mandato e antevê o futuro da maior sala de espectáculos da cidade.

Escolhido há um ano pela Câmara Municipal do Porto para substituir Mónica Guerreiro na direcção e na presidência do Coliseu do Porto, Miguel Guedes arranca o segundo ano de mandato a respirar de alívio: a concessão do equipamento a privados fica definitivamente fora da mesa e as obras de requalificação foram aprovadas pela Área Metropolitana do Porto, após vários meses de impasses.