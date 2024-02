Debaixo de Madrid, os túneis são um cenário de ficção científica

Manuel Alvarez Diestro, fotógrafo, e Karlos Gil, artista visual, juntaram-se para mostrarem o metro de Madrid como nunca o vimos. A "extraordinária experiência" resultou do foco de Manuel nos "aspectos arquitectónicos do espaço debaixo da metrópole" e da "imagética mais escura" desenvolvida por Karlos. A ideia era levar quem as visse a um cenário de ficção científica, construído com os carris onde os metros circulam, reservas de água e túneis.

Manuel Alvarez Diestro já nos habituou a imagens da arquitectura das cidades: seja a arquitectura efervescente de Hong Kong, a geometria das varandas de Benidorm ou as escadas que unem Santander. Agora, mostra-nos a arquitectura escondida da capital espanhola. Onde a pressa da cidade acontece.