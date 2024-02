Músicos por um cessar-fogo em Gaza

As imagens que nos chegam da Palestina desde o fim do passado mês de outubro não nos deixam indiferentes. Todos os dias somos confrontados com a violência perpetrada pelo governo de Israel contra a população palestiniana, no atropelo de todas as regras internacionais de respeito pelas populações civis e de ajuda humanitária, com mais de vinte mil vítimas até ao momento, na maioria mulheres e crianças.

A situação em Gaza piora de minuto a minuto e torna-se fundamental que um cessar-fogo seja decretado, pondo fim a semanas de desumanidade e numa tentativa de abrir caminho a uma solução pacífica que ponha fim ao domínio perpetrado por sucessivos governos israelitas sobre a Palestina e que torne realidade a solução de dois Estados, defendida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Os músicos, agentes e produtores musicais abaixo-assinados apelam por isso ao cessar-fogo imediato em Gaza, à entrada urgente de ajuda humanitária nos territórios ocupados, à libertação de todos os reféns e à resolução política desta ocupação no quadro da ONU.

A Garota Não

Aldina Duarte

Alexandre Cortez

Ana Deus

André Sebastião

António Pinho Vargas

António Quintino

Bernardo Tinoco

Berto Pinheiro

Capicua

Carlos Barretto

Carlos Bica

Carlos Caires

Cassete Pirata

Catarina Moura

Chico Buarque

Cristina Branco

Daniela Melo

Edu Miranda

Filipe Melo

Filipe Raposo

Francisca Cortesão

Gaspar Varela

Inês Mota

Joana Espadinha

João Firmino

João Vaz

Jorge Palma

José Morais

José Pedro Coelho

Lena d’Água

Luca Argel

Luís Figueiredo

Luís Pedro Madeira

Luís Tinoco

Luis Varatojo

Madalena Saudade

Márcia

Marco Oliveira

Margarida Campelo

Maria João Cabrita

Mário Franco

Mário Laginha

Mário Pereira

Mitó Mendes

O Gajo

Olga Carneiro

Pedro da Silva Martins

Pedro Moutinho

República 14

Ricardo Dias

Ricardo Toscano

Rita Maria

Rogério Charraz

Salvador Sobral

Sebastião Varela

Sérgio Machado Letria

Skúru Fitchádu

Sofia Ventura

Suse Ribeiro

Tânia Monteiro

Teresa Salgueiro

Tiago Branco

Tó Trips

Vitorino