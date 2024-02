“Estamos asfixiados. Temos contas para pagar”, protestaram agricultores na fronteira em Elvas

Agricultores bloquearam entradas na A6 e na EN4 desde as 7h até às 20h30. A desmobilização ocorreu após um comunicado do IFAP, mas dizem que as reivindicações se mantêm.

Mariana Curvelo decidiu acompanhar o pai ao protesto dos agricultores na A6, em Elvas. A jovem de 19 anos está a estudar medicina veterinária, mas não se importava nada de seguir os passos do pai. “Não é uma decisão fácil”, assume. Ao longo dos anos, tem vindo a observar as dificuldades financeiras e o descontentamento do pai. Esta quinta-feira, veio à manifestação por ele e pelas gerações futuras: “Se não tratarmos agora da agricultura, daqui a uns anos vamos continuar a sentir as falhas que os nossos pais estão a sentir.”