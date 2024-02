30 anos, 30 fotografias: eis Harry Styles, fenómeno da música e do estilo

Foi aos 16 anos que Harry Edward Styles se deu a conhecer ao mundo num concurso de talentos, longe de imaginar a fama que lhe estava reservada. Aos 30 anos, que celebra nesta quinta-feira, é um dos nomes mais sonantes da música pop mundial e leva milhares de fãs à loucura, incluindo em Portugal, com os concertos frenéticos e a energia contagiante. Atingido o estrelato na música, resta saber o que lhe falta conquistar.

Styles cresceu num subúrbio em Manchester e trabalhava aos fins-de-semana numa padaria para ganhar alguns trocos, suficientes para participar no programa de televisão X Factor. A cultura musical, contou em várias entrevistas, foi-lhe incutida pelo pai, admirador de nomes como os Beatles ou Queen, e pela mãe, uma apaixonada pelas canções de Shania Twain e Norah Jones.

Foi uma mistura que terá resultado no que se ouve hoje em Harry Styles, autor e intérprete de êxitos como Watermelon Sugar ou As it was, que até já foi apontado pela revista Rolling Stone como o Mick Jagger da actualidade. No ano passado, inspirou um curso dedicado à cultura pop na Universidade Estadual do Texas, e foi um dos grandes vencedores dos Grammys.

Harry sempre foi o mais mediático dos One Direction — a boy band britânica de sucesso formada por Simon Cowell com Harry Styles, Liam Payne , Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson. No Reino Unido chegaram a ser comparados aos Beatles e, ao longo de sete anos, venderam mais de 200 milhões de cópias de discos e colocaram quatro músicas, como a icónica What makes you beautiful, em primeiro lugar no top.

Em 2015 partiram o coração de milhares de fãs em todo o mundo (também em Portugal, onde chegaram a dar um concerto no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa) ao anunciar a separação. No ano passado, Styles falou sobre o tema numa entrevista à revista Variety, assegurando que os cinco nunca ficaram de costas voltadas, como chegou a ser noticiado. “Acho que existe o hábito de colocar as pessoas umas contra as outras. E acho que para nós nunca foi isso. Era o passo seguinte na evolução.”

Mas foi ele, sem dúvida, o mais sucedido dos cinco. A sua primeira música a solo saiu em Abril de 2017, Sign of the times, e foi de imediato um sucesso pela maturidade apresentada na sonoridade e na letra. “As pessoas dentro [da indústria] sentem que operam num nível superior ao do ouvinte, e eu gosto de fazer música do ponto de vista de ser um fã de música”, disse na mesma entrevista.

Em 2022, lançou o álbum Harry’s House com que havia de conquistar o Grammy de melhor disco do ano. Com a Love on Tour, durante dois anos, fez 173 espectáculos por todo o mundo (dois em Lisboa) e doou seis milhões dos lucros a 30 instituições de solidariedade. Agora, está a construir uma sala de espectáculos em Manchester com inauguração prevista para Abril. “O objectivo não é de forma alguma tentar monopolizar a cidade em termos de música. Trata-se de trazer mais música para Manchester, de querer mais artistas lá”, explicou ao Financial Times.

Fora da música, Styles é um ícone da moda sem género e musa para muitos criadores, como Alessandro Michele. Desde 2019 é convidado assíduo de Anna Wintour para o Met Gala — um dos eventos mais exclusivos do mundo da moda — e até já lançou uma colecção em parceria com a Gucci, marca da qual é embaixador. Em Dezembro de 2020 foi o primeiro homem a aparecer sozinho na capa da revista Vogue norte-americana.

Sobre a vida amorosa de Harry Styles corre muita tinta. Em 2012, teve um pequeno romance com Taylor Swift, mas a internet nunca desistiu da ideia de os voltar a ver juntos. Mantendo uma postura discreta, a sua última namorada conhecida foi a actriz Olivia Wilde, que realizou Não Te Preocupes, Querida, a estreia do cantor no cinema.

Para este ano, está previsto o filme The Idea of You, protagonizado por Anne Hathaway e inspirado em Harry Styles e nos One Direction.