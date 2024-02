Restaurante que inspirou o filme Ratatouille perde 1,5 milhões de euros em vinho

O Tour d’Argent, um dos restaurantes mais famosos de Paris, perdeu vinhos que estavam avaliados em 1,5 milhões de euros. As referências icónicas simplesmente desapareceram da sua garrafeira.

Tem mais de 400 anos de história, é um dos restaurantes mais famosos da capital francesa, inspirou o filme de animação Ratatouille ​— em que um rato se torna chef num restaurante de topo em Paris — em 2007 e, nos últimos dias, foi notícia pelo insólito desaparecimento de várias garrafas de vinho cujo valor global foi avaliado em 1,3 milhões de libras (1,5 milhões de euros).

Entre os vinhos que se esfumaram da garrafeira do Tour d'Argent, contavam-se garrafas do Domaine de la Romanée-Conti, um "Grand Cru" produzido na Côte de Nuits, na região da Borgonha, que em 2018 se tornou o vinho mais caro do mundo, quando uma garrafa da colheita de 1945 foi vendida por 411 libras (482 euros).

Os proprietários do restaurante apresentaram queixa na polícia francesa, mas ao que parece, e segundo noticia a BBC News, os agentes não encontraram indícios de crime.

O Tour d'Argent tem centenas de milhares de vinhos na sua garrafeira e uma história que, alegam os seus donos, remontará a 1582. Por ali passaram inúmeros chefes de Estado e monarcas de todo o mundo, bem como outras personalidades famosas, do cinema às artes plásticas.