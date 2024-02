Os "altos e baixos" do planeta entre as melhores fotografias de viagens de 2023

Paisagens simples de elegância subtil, cores delicadas e de beleza textural. Foi mais ou menos assim que o júri do Travel Photographer of the Year descreveu o portfólio que deu a vitória global a AndreJa Ravnak, arquitecta e fotógrafa eslovena que diz ser mais feliz em lugares onde a natureza, apesar das dificuldades, cria condições para sobreviver.

A representação de AndreJa do cultivo de lúpulo na Eslovénia e as suas imagens de campos ondulados na Itália e na República Checa combinam "uma beleza de conto de fadas" com a experiência linear da arquitecta. “Tornar-se Fotógrafa de Viagens do Ano é um enorme reconhecimento. Sei que não é fácil julgar a fotografia. As imagens não são mensuráveis, então ser júri é uma tarefa e responsabilidade complexas. Parabéns a todos os vencedores; juntos, documentamos com entusiasmo este maravilhoso mundo, e talvez esta seja uma pequena contribuição, um lembrete para preservarmos as suas maravilhas para as gerações futuras”, disse a propósito da vitória na competição.

"Os prémios de Fotógrafo de Viagens do Ano mostram-nos os altos e baixos da vida neste planeta, capturados através das objectivas de fotógrafos extremamente talentosos de todas as idades e de todo o mundo", descreve a organização do evento que este ano recebeu mais de 20 mil imagens de fotógrafos amadores e profissionais provenientes de mais de 150 países.

Com 14 anos, Caden Shepard Choi ganhou o prémio de Young Travel Photographer of the Year graças às suas fotografias a preto e branco do processo de lã e tecelagem do povo Navajo de Chinle, Arizona. Lilly Zhang, 17 anos, recebeu o Young TPOTY (15-18 anos) com uma série de fotografias das paisagens do Marsh Creek State Park, Pensilvânia. Zayan Durrani, de 14, recebeu o Young TPOTY (14 anos e menos) com o seu trabalho sobre o vulcão Litli-Hrutur, Islândia.

As fotos vencedoras serão exibidas pela primeira vez em Birmingham, Inglaterra, de 16 a 19 de Março.