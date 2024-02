“Peço ao meu marido para espalhar as tuas cinzas no rio!” – a História e A Zona de Interesse

As personagens do filme A Zona de Interesse baseiam-se numa realidade biográfica e histórica: a logística do Holocausto.

O título desta crónica provém do filme A Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, vagamente baseado no romance homónimo de Martin Amis, onde Hedwig, mulher de Rudolf Höss, ameaça com essas palavras uma prisioneira judia. As cinzas de seres humanos voltam a surgir no filme e, na vida real, Hedwig avisava os filhos “para lavarem bem os morangos, não fossem ter cinza”, como é confirmado pelo neto, Rainer Höss (L. Leiderfarb, "O nome do pai", Expresso, 13 e 20/8 2006).