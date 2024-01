Presidente do Constitucional impõe que lei dos maus tratos de animais se mantenha

Foi há uma semana que o Tribunal Constitucional decidiu manter a lei dos maus tratos dos animais em vigor. Porém, a votação, que só agora foi conhecida, espelha bem a divisão que existe entre os conselheiros sobre a matéria: metade dos 12 conselheiros votou vencida, o que obrigou o presidente do tribunal, José João Abrantes, a usar o seu voto de qualidade.

Até essa altura a questão apenas tinha sido debatida por uma parte dos conselheiros, nas respectivas secções, tendo quase sempre vingado a tese de que o diploma tinha normas inconstitucionais. Desta vez o tema foi apreciado em plenário, por todos os conselheiros, na sequência de um pedido de fiscalização abstracta sucessiva feito pelo Ministério Público. Alguns desses conselheiros entraram há poucos meses em funções no Palácio Ratton, em substituição de outros cujo mandato já terminara – o que também pode ajudar a explicar a mudança de posição relativamente a veredictos anteriores sobre o mesmo tema. Desta vez, a maioria dos juízes escolheu para relator do acórdão um conselheiro, Teles Pereira, que sempre entendeu que a lei aprovada na Assembleia da República em 2014 e afinada em 2020 está em conformidade com a Constituição.

No cerne deste dilema começou por estar o princípio segundo o qual só os atentados aos valores constitucionalmente protegidos constituem crime, podendo por isso ser punidos com prisão – como, por exemplo, o direito à vida e à integridade física e moral, à liberdade e à segurança, à propriedade privada e à liberdade de expressão. Entre os juízes do Palácio Ratton não existia no passado consenso sobre qual o bem jurídico com expressão constitucional que é violado quando alguém mata ou maltrata um animal de companhia. Desta vez, porém, nove dos 12 conselheiros reconheceram que esse bem jurídico existe

Mas a questão que mais discordância levantou entre os conselheiros desta vez foi outra: se os conceitos que constam da lei são suficientemente precisos, ou se se revela necessária uma alteração da redacção do Código Penal – e já não da Constituição, como entendiam alguns deles – para os definir melhor. E neste capítulo o plenário dividiu-se ao meio, com seis dos juízes a declararem que a lei padece de indeterminação nos conceitos que usa, quando define de forma imprecisa que tipo de bichos encaixam na categoria de animais de companhia. Um problema que a revisão do diploma levada a cabo em 2020 parece ter agravado, ao estipular que é punível a agressão a qualquer animal "destinado a ser detido por seres humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia".

Assim sendo, "também as rãs, os peixes, as aranhas ou as serpentes poderão considerar-se abrangidos" por esta lei, observa a conselheira Joana Fernandes Costa, que também votou vencida.

Diz ainda a lei que "quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos físicos a um animal de companhia é punido com pena de prisão de 6 meses a um ano ou com pena de multa de 60 a 120 dias.” Que motivos são esses de que fala a lei que podem legitimar os maus tratos? E em que consistem esses maus tratos? Será lícito cortar a cauda ou as orelhas a um cão por motivos estéticos?

A chegada desta discussão ao Tribunal Constitucional foi desencadeada pelo caso de um homem a quem foi aplicada a primeira pena de prisão efectiva em Portugal por crimes deste tipo, depois de ter esventrado a sua cadela grávida e colocado as respectivas crias no lixo. Tudo aconteceu na Venda do Alcaide, concelho de Palmela, distrito de Setúbal, há cerca de sete anos. Pantufa foi deixada num canto da casa após a intervenção, sem assistência veterinária. Morreu dois dias depois. O dono foi sentenciado a 16 meses de cadeia, mas recorreu e a pena foi suspensa. No final de 2021, o Constitucional anulou-lhe a pena.

A decisão de validar a lei dos maus tratos não alterará a situação deste homem, nem a dos restantes arguidos ilibados na sequência de decisões proferidas pelo Palácio Ratton. Caso a lei tivesse sido declarada inconstitucional, os tribunais ficariam impedidos de condenar quem quer que fosse por este crime ou pelo de abandono. A sua validação, pelo contrário, não obriga nenhum juiz a seguir o mesmo entendimento, podendo os magistrados de qualquer tribunal criminal recusar-se a condenar os arguidos acusados deste tipo de delito.