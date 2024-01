Associação de Ex-Deputados assinala os 50 anos do 25 de Abril

“O Portugal do antes e depois da liberdade” é o título da conferência que a Associação de Ex-Deputados à Assembleia da República realiza a 26 de Abril, assinalando os 50 anos do 25 de Abril, e que contará com a participação dos historiadores Fernando Rosas, Irene Pimentel e do antigo ministro da Educação Eduardo Marçal Grilo.

A Associação de Ex-Deputados à Assembleia da República assina esta quarta-feira, na Fundação Mário Soares e Maria Barroso, em Lisboa protocolos de colaboração com a Associação Nacional de Assembleias Municipais, a Associação de Dinamização Cívica, o Grémio Ibérico Cultural e Social, a Associação Participar +, a Sedes e a UCCLA.

O objectivo destes protocolos é que a Associação de Ex-Deputados ganhe uma rede de acção mais ampla e possa actuar com mais dinamismo na discussão pública e questões de fundo da sociedade portuguesa, explicou ao PÚBLICO o seu presidente, o ex-deputado Jorge Lacão.

Ainda no âmbito da celebração do cinquentenário do 15 de Abril, a Associações dos Ex-Deputados realiza, a 22 de Março, uma outra conferência sobre “O Movimento dos Capitães na preparação da Revolução do 25 de Abril”, em que o orador é Vasco Lourenço.

No plano de actividades deste ano, a Associações dos Ex-Deputados promove, a 23 de Fevereiro, um colóquio sobre “Alterações climáticas, seca e recursos hídricos”, em que a professora universitária Maria José Roxo falará sobre “Solos e mudança climática”, Francisco Ferreira, da Associação Zero, fará o “Balanço da COP28”, Pimenta Machado, VicePresidente da APA – Agência Portuguesa para o Ambiente, abordará “A seca e a gestão dos recursos hídricos em Portugal”, e José Pedro Salema, presidente do conselho de administração da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, intervirá sobre o “Plano de irrigação do Alqueva”.