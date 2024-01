Rota das Amendoeiras em Flor volta aos carris: pelo Douro e o Côa

É a mais antiga rota turística da CP, já com 70 anos a levar visitantes às amendoeiras em flor (e não só). Em comboio histórico, os passageiros irão do Porto a Foz Côa.

A CP e o município de Foz Côa renovaram uma parceria "bem-sucedida em 2023" para promover o território que junta o turismo ferroviário e a cultura para a edição de 2024 do programa das Amendoeiras em Flor.

"Esta região do Douro tem potencial turístico e deveremos ter material circulante para valorizar o turismo neste território. Nesta altura do ano temos programadas seis viagens turísticas, ao fim-de-semana, entre a estação São Bento, no Porto e o Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa, e pretendemos transportar cerca de 600 passageiros", explicou o presidente do Conselho de Administração da CP - Comboios de Portugal, Pedro Moreira.

"Esta rota permite conhecer a região do Douro a bordo de um comboio histórico e ainda assistir ao espectáculo natural das amendoeiras em flor e degustar doces tradicionais, juntando turismo ferroviário e cultura", indicou Pedro Moreira durante a conferência de imprensa realizada esta quarta-feira no Centro de Alto Rendimento do Pocinho para a apresentação da rota, a mais antiga rota turística da CP - Comboios de Portugal. Conta já com 70 anos de existência e foi a primeira a ser adaptada ao novo modelo de turismo ferroviário implementado pela empresa.

Os comboios vão partir de São Bento (Porto) às 07h20 com chegada prevista à estação do Pocinho (Foz Côa) às 10h45. A viagem de regresso ao Porto sai do Pocinho às 17h14 e chega a São Bento às 20h30. Os dias programados são: 17,18,24 e 25 de Fevereiro e 2 e 3 de Março. Os preços são de 49 euros para adulto e 25 para criança, existindo descontos para grupos.

A parceria entre a CP e a Câmara de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, está integrada na Festa da Amendoeira em Flor e tem como objectivo de promover o território, unindo a histórica Linha do Douro a uma região que é duplamente Património Mundial da Humanidade.

Os participantes vão poder desfrutar do espectáculo natural que são as amendoeiras em flor e também visitar o Museu do Côa, um dos maiores museus portugueses, que celebra o encontro dos dois patrimónios mundiais da região: a Arte Pré-histórica do Vale do Côa e a Paisagem Vinhateira do Douro.

Foto As amendoeiras em flor garantem sempre um "espectáculo" natural inês fernandes

"Com a melhorias que estamos a introduzir nestes programas esperamos superar os bons resultados desta iniciativa obtidos na edição de 2023 que superou todas as expectativas iniciais", disse Pedro Moreira.

O presidente da CP reiterou que esta experiência só é possível "porque os trabalhadores da CP conseguiram recuperar as panorâmicas e históricas carruagens que, infelizmente, estavam abandonadas".

"Estes novos produtos turísticos da CP têm como objectivo uma nova política de turismo ferroviário e, ao mesmo tempo, a coesão territorial trazendo pessoas do litoral para o interior. Esta é uma forma de turismo sustentável que mostra o melhor da região", referiu.

Quanto ao prolongamento do troço do Pocinho para Barca d' Alva (Figueira de Castelo Rodrigo) se a linha estivesse em condições, o presidente da CP afiançou que tem material circulante para o efeito e assim alargar o percurso turístico na Linha do Douro.

Já o presidente da Câmara de Foz Côa, João Paulo Sousa, destacou que o município vai construir um posto de turismo na estação do Pocinho por considerar que a ferrovia é uma das portas de entrada neste concelho do Douro Superior.

"Já temos a aprovação das Infra-estruturas de Portugal (IP) para a construção deste Posto de turismo que vai servir não só para atrair os visitantes durante as Festividades da Amendoeira em Flor mas também noutros eventos como é caso do Concurso de Vinhos do Douro Superior ou visitas guiadas ao território e Museu do Côa", disse o autarca social-democrata.

O município de Foz Côa vai investir este ano 300 mil euros nas festividades da Amendoeira em Flor, afirmando o autarca que o retorno será bem maior porque esta iniciativa mexe com toda a economia do concelho e são esperados milhares de visitantes de todo o país e do estrangeiro.

Na CP, a informação sobre a rota e bilhetes encontra-se no site.