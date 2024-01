“A UE não está a comunicar as suas contradições porque tem medo delas”

No sexto episódio do Eurotopia, falamos dos desafios ligados à comunicação da União Europeia aos cidadãos. A necessidade de simplificação do discurso, os desafios de comunicação entre as instituições, a forma como os políticos nacionais comunicam a UE, as consequências da desinformação e o financiamento dos media são alguns dos tópicos em destaque.

Com David Ferreira da Silva, antigo chefe de gabinete no Parlamento Europeu e co-criador do projecto "Praça do Luxemburgo", e Filipe Caetano, jornalista e co-criador do podcast Globalistas, e moderação de Joana Gama Gomes e Beatriz Capão.

O Eurotopia é um podcast quinzenal da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, André Teixeira, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.

Segue o podcast Eurotopia na Apple Podcasts, Spotify ou nas outras aplicações de podcasts.